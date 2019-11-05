فرنسا تدعو إسرائيليين لزيارة المغرب

وجهت سفارة فرنسا بتل أبیب دعوة إلى الشباب الإسرائیلي للمشاركة في الدورة الخامسة لمنتدى القادة الشباب، الذي ستحتضنه مدینة الصویرة المغربیة ما بین 15 و17 نونبر الجاري. ونشر موقع السفارة نداء جاء فیه: «ندعو الشباب الإسرائیلي، ّممن تتراوح أعمارهم

بین 18 و25 سنة ویفهمون اللغة الفرنسیة جیدا، إلى تقدیم ّ ترشحاتهم من أجل المشاركة في الدورة الخامسة لمنتدى القادة الشباب، «وموضوعها «الالتزام ّ والشراكة من أجل مواطنة جدیدة»، وهي من تنظیم سفارة فرنسا والمعهد الفرنسي بالمغرب.

وقد دعت الحملة المغربیة لمقاطعة إسرائیل “BDS المغرب” الشباب المغاربة إلى مقاطعة هذا النشاط «الذي یشكّل تطبیعا ومحاولة لإظهار دولة الاحتلال والاستعمار-الاستیطاني الإسرائیلي وكأنها شریك طبیعي في منتدى یعقد في المغرب، حیث غالبیة شعبنا

.«ترفض التطبیع بالمطلق

واعتبرت BDS المغرب في بیان توصلت «أخبار الیوم» بنسخة منه، أنه «بهذه الدعوة، تمنح السفارة الفرنسیة نفسها الحق، رغم أنها ضیفة على المغرب، في أن تدعو إلى الأراضي المغربیة شبابا إسرائیلیین في سن الخدمة العسكریة ضمن جیش احتلال یمارس یومیّا

جرائم حرب بحق الشعب الفلسطیني الشقیق، بالذات في غزة والقدس، أي أشخاص عملوا بالأمس القریب أو سیعملون قریبا في الخطوط الأمامیة لحرب استعماریة وإحلالیة ّ مستمرة ضد الشعب الفلسطیني».

وأضافت الحركة: «إننا ندین تغاضي السفارة الفرنسیة عن إبّلاغ المشاركین والممولین والمكلفین بتأطیر المنتدى بدعوة الإسرائیلیین إلى المشاركة فیه لا شك أن في ذلك تجاوزا خطیرا للأعراف من لدن الجهة المنظمة

لدن الجهة المنظمة، حیث إن الشعب المغربي مافتئ یُعبِّ ُر عن استنكاره لاحتلال فلسطین، وإدانته لما یقترفه نظام الاستعمار الاستیطاني

والفصل العنصري (الأبارتهاید) الإسرائیلي من جرائم في ّحق الشعب الفلسطیني».