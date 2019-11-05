كفر قاسم: إصابة 3 شبان بالرصاص

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب ثلاثة شبان، مساء الإثنين، بإصابات متفاوتة، من جراء تعرضهم لإطلاق النار في مدينة كفر قاسم.

وعلم أن أحد المصابين هو من مدينة كفر قاسم، في حين أن المصابين الآخرين من سكان الضفة الغربية.

ووصفت الإصابات بأنها ما بين الطفيفة والمتوسطة.

ونقل المصابون الثلاثة إلى مستشفى "بيلينسون" في "بيتاح تكفا".

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ولم ترد أية أنباء عن اعتقال أي مشتبه به.

وتأتي هذه الإصابات ضمن قائمة طويلة من الجرائم، وضمن سلسلة جرائم وقعت الإثنين، كان أبرزها مقتل الشابين جلال شحدة أبو طه، ومحمد هشام أبو طه، داخل مركبة على مدخل قرية تل السبع في النقب.

كما أصيبت رضيعة في شجار وقع في قرية الفريديس، وتم نقلها إلى مستشفى "هيليل يافي" في الخضيرة لتلقي العلاج.