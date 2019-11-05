"كايت بيتش" يستعد لاستضافة كأس القارات للكرة الشاطئية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت الاستعدادات في شاطئ "كايت بيتش" في دبي، استعداداً لاستضافة منافسات كأس القارات لكرة القدم الشاطئية المقرر انطلاقها الثلاثاء، وتستمر حتى نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتضم بطولة كأس القارات للكرة الشاطئية 8 منتخبات هي الإمارات وإيطاليا وإسبانيا واليابان ومصر والمكسيك وروسيا وإيران.

وتلعب الإمارات مباراتها الأولى، الثلاثاء، في افتتاح المنافسات مع المنتخب الإسباني، وتواجه مصر روسيا، فيما تلتقي اليابان ضد إيطاليا، والمكسيك ضد إيران.

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ونظمت اللجنة المنظمة للبطولة مباراة استعراضية أمام فريق من الإعلاميين الحاضرين لتغطية الاستعدادات الأخيرة للملعب، وذلك احتفالاً بالحدث العالمي.

وتتسع المدرجات المُقامة على الشاطئ لحضور 2500 مشجع طوال منافسات البطولة.

ويعتمد نظام البطولة على تأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي مباشرة الذي يقام الجمعة المقبل، على أن تقام مباراتا النهائي والميدالية البرونزية السبت.