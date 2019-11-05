شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تبلغ الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الأمم المتحدة) قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة أبلغت الأمم المتحدة اليوم (الإثنين) بأنها ستنسحب من اتفاقية باريس للمناخ، لتتخذ بذلك الخطوة الأولى الرسمية في عملية انسحاب من الاتفاق العالمي لمكافحة تغير المناخ تستغرق عاماً.



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