شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب نائب من حزب العمال رئيساً جديداً لمجلس العموم البريطاني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن)
اختار النواب البريطانيون مساء اليوم (الإثنين) النائب العمالي ليندسي هويل رئيسًا جديداً لمجلس العموم خلفاً لرئيس المجلس المستقيل جون بيركو الذي شغل هذا المنصب مدة عشر سنوات.
وهويل (62 عاماً) كان المرشح الأوفر حظاً وتم انتخابه في الجولة الرابعة بغالبية 325 صوتاً من أصل 540.
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