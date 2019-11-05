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انتخاب نائب من حزب العمال رئيساً جديداً لمجلس العموم البريطاني

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن)

اختار النواب البريطانيون مساء اليوم (الإثنين) النائب العمالي ليندسي هويل رئيسًا جديداً لمجلس العموم خلفاً لرئيس المجلس المستقيل جون بيركو الذي شغل هذا المنصب مدة عشر سنوات.

وهويل (62 عاماً) كان المرشح الأوفر حظاً وتم انتخابه في الجولة الرابعة بغالبية 325 صوتاً من أصل 540.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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