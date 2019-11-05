شكرا لقرائتكم العراق.. انقطاع تام لخدمة الانترنت في بغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل العربية في العراق بانقطاع الإنترنت في العاصمة العراقية بغداد وعدد من مدن البلاد فيما فرقت قوى الأمن تفرق المتظاهرين قرب مبنى التلفزيون العراقي في بغداد.

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