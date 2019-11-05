النشرة: اعادة فتح الطريق عند ساحة ايليا بصيدا وحركة السير الى طبيعتها

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان اعداد المشاركين في الاعتصام المفتوح عند تقاطع ايليا تراجعت قبل قليل، فأعيد فتح الطريق وعادت ​حركة السير​ الى طبيعتها على جهاتها الاربعة.

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