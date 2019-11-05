ماريو عون: الثورة تحوّلت الى "كاباريه" وأتمنى أن ينتهي الحراك بالساحات

أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ماريو عون​، في تصريح تلفزيوني، أن "الشارع تحول الى منظر شنيع ومن المعيب أن يتكلم ​اللبنانيون​ ويتلفظون بألفاظ نابية ويتعرضون للمراسلين والمراسلات"، مشيرًا الى أن "​الثورة​ تحولت الى كاباريه".

ولفت عون الى أن "الناس الذين يقطعون الطرق هم قطّاع طرق يقطعون الرزق عن الناس ويمنعونهم من الوصول الى عملها"، مشيرًا الى أن "شريعة الغاب موجودة على الأرض ولكن من دون استعمال ​السلاح​ لكن من يقطع الطرقات يحاول استفزازنا والمواطنين".

وشدد على أن "إقفال الطرقات ليس حقًا و​الدستور​ نص على حرية المواطنين في التنقل "، معتبرًا أنه "كان يجب على ​القوى الأمنية​ أن تأخذ مبادرة بمنع إقفال الطرقات".

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ولفت الى "أننا نملك مطالب أيضًا ونملك وجودًا على الساحة وأظهرنا ذلك من خلال تواجدنا على طريق ​بيت الشعب​ أمس"، منوهًا بأن "رئيس ​الحكومة​ المستقيل ​سعد الحريري​ لم يعرب عن رغبته في ترؤس الحكومة المقبلة".

واعتبر أن "حكومة تكنوقراط لا يمكن أن نقبلها ولا يمكن أن تنوجد"، مشددًا على أنه "ممنوع الفشل في الاستشارات ونريد أن نقوم بالاستشارات النيابية الملزمة لنصل الى التكليف الى التأليف".

وأوضح أنه "ستكون هناك خلطة من الأفرقاء السياسيين ستأخذنا الى عملية فرز وأتمنى أن ينتهي الحراك في الساحات".

