روحاني: عقوبات تشرين الثاني 2018 أسوا أنواع الحظر ضد إيران

أكد الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ ان "4 تشرين الثاني 2018 يمثل أسوأ أنواع الحظر ضد بلاده على ممر التاريخ"، مشيراً إلى ان "​أميركا​ ستفشل في هذه المؤامرة، والآن فإن الأميركيين أدركوا بوضوح أن الحظر ليس مسارا يحقق لهم النجاح".

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