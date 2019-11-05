بومبيو اعلن عن بدء الانسحاب الرسمي من اتفاق باريس حول المناخ

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده ستبدأ الإجراءات الرسمية للانسحاب من اتفاق باريس حول المناخ، ولفت الى ان "الولايات المتحدة أرسلت بموجب شروط هذا الاتفاق، بلاغا رسميا إلى الأمم المتحدة بشأن الانسحاب".
وأشار بومبيو إلى أن "الانسحاب يدخل حيز التنفيذ بعد مرور عام واحد على إرسال البلاغ الرسمي" للمنظمة العالمية.
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم 2 حزيران 2017، عن قراره سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ، في خطوة أثارت انتقادات واسعة على النطاق الدولي، إلا أن إطلاق العملية الرسمية للخروج من هذه الوثيقة كان ممكنا، بموجب شروطها، في 4 تشرين الثاني 2019.
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