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مقترح برلمانى بالاستفادة من شعبية صلاح وتريزيجية فى الترويج للسياحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سمير البطيخى، إن قطاع السياحة يشهد رواجاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، وهناك الكثير من الجهود المبذولة على أرض الواقع من كافة المؤسسات المعنية بالملف، ووفقا للأرقام والإحصائيات الأخيرة هناك طفرة فى توافد السائحين من مختلف دول العالم.

وأوضح البطيخى، أن قرار عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ من أبرز العلامات على الطفرة التى تم تحقيقها فى هذا القطاع الحيوى، والذى يؤكد أن مصر بلد الأمن والآمان، خاصة وأن بريطانيا تعد من أكبر الدول التى يزور مواطنيها مصر، مقترحا، أن تستفيد وزارة السياحة المصرية من شعبية اللاعبين محمد صلاح، محمود تريزيجية، وأحمد المحمدى فى تنظيم حملة دعائية للمقاصد السياحية المصرية.

وأشار "البطيخى" إلى أن اللاعبين سالفى الذكر يتمتعون بشعبية جارفة فى بريطانيا، ولابد من استغلال هذا الأمر فى الترويج للسياحة لتحقيق مزيد من الرواج فى هذا القطاع، وبالمثل استغلال كافة الشخصيات العامة فى مختلف دول العالم كسفراء لنا فى الخارج.

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