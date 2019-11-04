بنكيران غاضب.. شاب يهدده مجددا ووهبي يعتذر نيابة عنه

عاد شاب يدعى حفيظ سكاكي، كان قد أدين بثلاثة أشهر حبسا بسبب تهديده بالقتل لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، إلى عهده، وقال في حوار مع صحيفة إلكترونية إنه لم يندم على ما فعل، وما زال على موقفه من بنكيران، مضيفا أنه لم يقدم أي اعتذار، ولم يطلب أي تنازل عن متابعته.

بنكيران، وبعد اطلاعه على شريط الحوار، بادر إلى الاتصال اليوم بمحامي الشاب، عبد اللطيف وهبي، وعبر عن غضبه من “استمرار المعني في غيه”، بل ونكرانه لموضوع التنازل برمته.

وهبي من جانبه، قال لموقع “اليوم 24” إن ما صرح به موكله “أساء إلي كثيرا، لأن بنكيران لم يطلب أي اعتذار من موكلي مقابل تنازله عن الدعوى في مواجهته”. مضيفا أن هذه التصريحات “تسيء إلى العلاقات وفقا لما يجب أن تكون، وتنطوي على لؤم من صاحبها”.

وعبر وهبي عن أسفه لما صدر عن موكله، وقال إنه كان عليه من باب الأخلاق واللياقة أن يحترم من كان بجانبه وقت الشدة”.