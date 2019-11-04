“شاكيرا المغرب”.. مريم الزواق موهبة تدخل عالم الغناء

تعتزم الموهبة الشابة، مريم الزواق، لدخول عالم الفن بشكل احترافي، عبر إصدار أول عمل في مسيرتها بعنوان “شكرا”، يوم 15نونبر الجاري.

وعلى الرغم من أنها في بدايتها، فقد تعاملت مريم الزواق في عملها، المنتظر صدوره في 15 نونبر الحالي، مع أسماء لها قيمتها في الميدان الفني، هم المنتج المغربي توفيق العلمي، وكاتب الكلمات عدنان امصغار، والملحن صلاح الدين مجاهد، والموزع طارق لحجيلي – مادارا، الذي تعامل مع حاتم عمور في الألبوم الأخير، الذي حقق نجاحا غير مسبوق.

وقررت مريم، أو “شاكيرا المغرب”، كما يلقبها معارفها، ولوج عالم الفن بصفة رسمية، بعدما تلقت، منذ سن مبكرة، دروسا تخص الموسيقى في معهد مختص.

ويعتبر عمل مريم الزواق أول أعمال ألبوم غنائي، تعتزم إطلاق أغانيه بوتيرة دورية لكسب قاعدة جماهيرية، تمكنها من بلوغ صف الفنانين الناجحين.