المحكمة تسدل الستار على قضية “مول 17 مليار”.. 7 سنوات سجنا في حق البرلماني الحواص

أسدل الستار، مساء اليوم الاثنين، على محاكمة رئيس جماعة السوالم المعزول، زين العابدين الحواص، المتابع بتهم متعلقة بتبديد أموال عمومية، وتلقي رشاوى والتزوير والمشاركة بالتزوير، إذ قضت محكمة الإستئناف في حقه بـ7 سنوات سجنا نافذا.

وحاول الحواص، البرلماني المعزول، الذي ينتمي إلى حزب الاستقلال، والملقب بـ”مول 17 مليار” استعطاف هيأة الحكم، خلال إلقائه الكلمة الأخيرة، وقال إنه “عمل على إنشاء جماعة مثالية، وجعل الموظفين والتقنين ينظبطون، وغايتهم الوحيدة خدمة المواطنين، وأن لا يقرب أحد لأموالهم، وهو ما جر عليه سخط بعضهم كما سخط المستثمرين” بحسب تعبيره.

وقال الحواص:”أنا مظلوم..الناس صوروني وكأنني بوعو كنخلع.. والعكس أن رجلي لم تطأ في في يوم من الأيام مركز للدرك الملكي أو المحكمة”.