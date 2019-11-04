من بينها المغرب.. 3 بلدان فقط ستُمثل بفريقين اثنين في مجموعات كأس “الكاف”

ستكون ثلاث دول إفريقية فقط ممثلة بفريقين اثنين في دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد خوض الدور الحاسم المؤهل للمجموعات، يوم أمس الأحد، ويتعلق الأمر بالمغرب، مصر، ونيجيريا.

فبعد أن ضمن الثنائي المغربي نهضة بركان وحسنية أكادير تواجده في هذا الدور، فإن فريقين نيجيريين ضمنا هما أيضا تواجدهما في المجموعات، ويتعلق الأمر بكل من إينوغو رانجرز وإنيمبا، ومصريين أيضا، هم بيراميدز والمصري البورسعيدي.

وتعرف عشاق الكرة الإفريقية، أمس الأحد، على الأندية الـ15 التي ضمنت تواجدها في دور المجموعات، ويتعلق الأمر بكل من:

حوريا الغيني، بيراميدز المصري، المصري المصري، النصر الليبي، حسنية أكادير، نهضة بركان، إنييمبا، إينوغو رانجرز النيجيريين، سان بيدرو الإفواري، بارادو الجزائري، موتيمبا الكونغولي، ويتس الجنوب إفريقي، دجوليبا المالي، زاناكو الزمبي، نواذيبو الموريتاني، فيما البطاقة الأخيرة سيتم التعرف على صاحبها، يوم غد الثلاثاء، بعد مباراة إيسا البنيني وجينيراسيون فوت السينغالي.