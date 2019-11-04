وهبي: الجلسة المقبلة لمحاكمة الصحافيين الأربعة ستكون “النهائية”.. والملف مصطنع وناتج عن “رعونة بعض” – فيديو

رجح المحامي، عبد اللطيف وهبي، أن يطوى خلال الجلسة المقبلة، ملف متابعة الصحافيين الأربعة، المتابعين رفقة المستشار البرلماني عبد الحق حسيان، المتهمين بتسريب مداولات لجنة تقصي الحقائق في البرلمان.

وأشار المحامي وهبي، عضو هيأة الدفاع عن الصحافيين، إلى أن المحكمة سجلت حضور جميع المتهمين، وتبين لها بأن الملف جاهز، قبل أن تقرر تأجيلها إلى جلسة خاصة، حدد لها تاريخ 12 دجنبر المقبل، مؤكدا أنها قد تكون جلسة وحيدة، ونهائية تتضمن المناقشة، ومرافعة الدفاع، والاستماع إلى المتهمين.

واعتبر وهبي، في تصريح لـ”اليوم “24 أن هذا الملف من أصله “مصطنع”، و”مفبرك” بطريقة بائسة، موضحا أن ما نشره الصحافيون لا يتضمن أي معطيات سرية، ولا يخرج عما ينشر يوميا من تقارير، مضيفا بأنه ملف ناتج عن “رعونة بعضٍ”، حسب وصفه.

وجاء قرار المحكمة بالتأجيل ليكون السادس من نوعه في القضية، التي يتابع فيها، أيضا، المستشار البرلماني عبد الحق حيسان، بناء على شكاية من طرف حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين للمرة الرابعة.

وكانت ابتدائية العاصمة قد قضت، في 20 من شهر مارس الماضي، بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة عشرة آلاف درهم، في حق كل من المستشار البرلماني، عبدالحق حيسان، بتهمة تسريب مداولات لجنة تقصي الحقائق في البرلمان، والصحافيين الأربعة: “عبدالحق بلشكر”، من جريدة “أخبار اليوم”، و”محمد أحداد”، صحافي في يومية “المساء”، و”عبدالإله سخير” صحافي في الموقع الإخباري “الجريدة 24″، و”كوثر زاكي”، بعد اتهامهم بـ”نشر أخبار تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد”.