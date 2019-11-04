المغني الشاب ياسين غلام يصدر “نتيا شكون؟” – فيديو

أطلق الفنان الشاب، ياسين غلام، أخيرا، عملا جديدا على شكل فيديو كليب بعنوان “نتيا شكون؟”، غازل فيه عشاق الراي، خصوصا صنف “الواي واي”.

وتعامل ياسين غلام، في الفيديو كليب مع المخرج حفيظ الحسيني، الذي اختار تصوير مشاهد الكليب في أشهر مناطق العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء.

واختار ياسين غلام التعامل في التوزيع مع”zaki shr”، فيما تكلف بنفسه بالكلمات، والألحان.

ويعتبر كليب “أنتيا شكون؟” خطوة أولى من ياسين غلام، لدخول عالم الفن الاحترافي، بعدما كسب شهرة بغنائه في حفلات خاصة.