انتقاء العاملات المغربيات في حقوق الأندلس الإسبانية..هذا تاريخ مغادرة العاملات المعاودات

على خلفية انتقاء العاملات المغربيات في حقوق الأندلس الإسبانية، وذلك برسم الموسم الفلاحي 2019/2020؛ عبـر الجانب الإسباني عن رغبته الأولية في تشغيل ما يقارب 11.000 عاملة معاودة، بالإضافة إلى 5.500 عاملة لأول مرة.

وبخصوص العاملات المعاودات، تم تحديد أوائل شهر دجنبر 2020 لتلقي التراخيص على أن تتم عملية مغادرتهن في أوائل شهر دجنبر 2019.

وبالنسبة إلى العاملات المرشحات للهجرة لأول مرة، وعدت اسبانيا بتوصل السلطات المغربية بتراخيص العمل، خلال شهر يناير 2020 والالتحاق بمقرات العمل، في شهر مارس 2020.

ويشار إلى ان وفد مغربي قام برئاسة الكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني بزيارة عمل لإقليم “ويلبا” الإسباني، نهاية الأسبوع الماضي، تضمن ممثلي وزارة الشغل والإدماج المهني، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، والكفاءات، وممثلين عن الوكالة، وكذا القنصل العام للمملكة المغربية في مدينة إشبيلية.

وفي هذا الصدد، عقد الوفد المغربي اجتماعا مع نظيره الإسباني بحضور المدير العام للهجرة في وزارة الشغل والهجرة والضمان الاجتماعي، وممثلي كتابة الدولة لشؤون الهجرة، ومكتب الشغل، والهجرة لدى تقسيمية مندوبية الحكومة في إقليم “ويلبا”، وكذا مستشار قطاع الشغل، والهجرة، والضمان الاجتماعي لدى سفارة المملكة الإسبانية في الرباط