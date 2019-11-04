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أبناء سخنين يفلت من الخسارة بالوقت القاتل

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفلت فريق اتحاد أبناء سخنين من الخسارة أمام ضيفه هبوعيل بيتح تيكفا بعدما افترقا بالتعادل بهدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة" في سخنين، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الخصم بهدف مبكر أحرزه بعد مرور 13 دقيقة على بداية اللقاء.

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وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 97 من الوقت بدل الضائع جاء هدف التعادل للفريق السخنيني من قدم اللاعب، إيلي إلباز.

وبهذا التعادل، رفع فريق اتحاد أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 15 نقطة وهو يحتل المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الفريق السخنيني في مباراته المقبلة ضيفا على شقيقه اللداوي يوم الجمعة القادم.

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