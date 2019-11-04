الجيش السوري يعزز قواته بالشمال .. و(مصغرة الدستور) تستأنف أعمالها بجنيف

دمشق ـ الخليج 365 ـ عواصم ـ وكالات: أفادت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا” بأن تعزيزات جديدة للجيش السوري توجهت من بلدة تل تمر إلى القرى والبلدات الحدودية بريف الحسكة الشمالي الشرقي لمواجهة العدوان التركي. يأتي ذلك في وقت بدأت فيه اجتماعات اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور السوري في جنيف.

وعززت وحدات الجيش السوري نقاط انتشارها وتمركزها في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة الحسكة حيث قامت بنشر وحدات معززة بريف تل تمر الشمالي الشرقي في الوقت الذي التقت فيه القوات المتقدمة من محور الرقة مع القوات المتمركزة بريف الحسكة الغربي. وذكرت “سانا” أن “وحدات الجيش العربي السوري عززت انتشارها في القرى والبلدات من تل تمر إلى ناحية أبو راسين في ريف رأس العين الجنوبي الشرقي وعلى طريق الدرباسية-رأس العين بريف الحسكة الشمالي الشرقي” باتجاه الحدود السورية التركية. وأكدت الوكالة السورية أن وحدات الجيش المعززة بالآليات والعربات المتقدمة من محور الرقة التقت مع الوحدات المتمركزة في الريف الغربي لمحافظة الحسكة. كما لفتت إلى دخول تعزيزات للجيش العربي السوري إلى بلدة أبو راسين بريف تل تمر الشمالي الشرقي بالتوازي مع توجه وحدات أخرى شمالا لاستكمال الانتشار باتجاه الحدود السورية التركية. من جانب آخر، دخلت قوات أميركية، إلى مدينة الدرباسية السورية القريبة من الحدود التركية، واستقرت قرب حقول النفط الموجودة في المنطقة، ترافقها ما تعرف بـ”قوات سوريا الديموقراطية”. وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن في وقت سابق، أن عدداً محدوداً من القوات الأميركية ستبقى في سوريا، لتأمين حقول النفط الموجودة في شمال وشرق هذا البلد من تنظيم داعش.

سياسيا، بدأت في مبنى الأمم المتحدة بجنيف، اجتماعات اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور السوري. وتتألف اللجنة المصغرة من 45 عضوا، تمثل اللجان الموسعة، تتوزع بالتساوي (15 عضوا) لكل من وفد الحكومة السورية ووفد المعارضة ووفد المجتمع الأهلي. وكان رئيس وفد الحكومة السورية في اللجنة الدستورية أحمد الكزبري، أعلن يوم الجمعة الفائت، أن عمل اللجنة سيبدأ الإثنين لمدة أسبوع، وستكون الجلسات مغلقة أمام وسائل الإعلام، بحسب وكالة “سانا” السورية.