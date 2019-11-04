لبنان: المحتجون يعاودون إقفال الطرقات ودعوات لإضراب عام

في السياسة 5 نوفمبر,2019 نسخة للطباعة

بيروت ـ وكالات: تجددت أمس الاحتجاجات في لبنان وسط دعوات من جانب المتظاهرين لإضراب عام للضغط على النخب السياسية. وعاود المحتجون قطع الطرق في العديد من المناطق، حيث تمكنوا من قطع جسر الرينغ وطريقي الزوق وجل الديب شمال بيروت، وعدة طرقات في البقاع وعكار وصيدا. وظهرت حواجز جديدة في طرق بيروت ومختلف أرجاء لبنان مما عطل محاور مرورية رئيسية منها الطريق الساحلي السريع في شمال العاصمة وجنوبها. وألغت المدارس خطط استئناف الدراسة المتوقفة منذ ثلاثة أسابيع. وقال هاشم عدنان الذي كان ضمن من أغلقوا جسر الرينغ في بيروت “الشعار اليوم هو الثورة لا تعرف النوم، شكل الحكومة اليوم”. وأضاف “الناس مستمرون (في الاحتجاج) لأنكم تعرفون أنه لا يمكنكم الثقة في هذا النظام ولا في أي ركن من أركانه”. وفي مدينة طرابلس الشمالية قال المتظاهر رابح الزين إن الاحتجاجات تصاعدت مرة أخرى لأن المحتجين لا يثقون في أن النخبة الحاكمة ستلبي مطالبهم بإدارة جديدة تعمل على مكافحة الفساد. وقال “نريد تكنوقراطا (في الحكومة) ونريد قضاة لمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الحكومة”.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن شخصا أصيب من جراء إطلاق قوات الجيش الرصاص المطاطي إثر تدافع مع محتجين في بيروت خلال محاولة لفتح أحد الطرق. وشهد لبنان أمس الاول احتجاجات موالية للرئيس ميشال عون وأخرى مناهضة للحكومة. وتظاهر الآلاف قرب القصر الرئاسي في بعبدا ببيروت دعما لعون، في أول حشد من نوعه منذ انطلاق موجة الاحتجاجات.

الى ذلك، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن أولى مهام الحكومة الجديدة متابعة عملية مكافحة الفساد. وقال عون، لدى استقباله أمس المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أن “من أولى مهام الحكومة الجديدة بعد تشكيلها متابعة عملية مكافحة الفساد من خلال التحقيق في كل الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والمستقلة بهدف محاسبة الفاسدين”. ولفت إلى أن ” التحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين الذين تناوبوا على هذه الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، من مختلف المستويات”. وأكد على أن ” الاصلاحات التي اقترحها ووعد اللبنانيين بالعمل على تحقيقها، من شأنها تصحيح مسار الدولة واعتماد الشفافية في كل ما يتصل بعمل مؤسساتها”، مشدداً على ” أن دعم اللبنانيين ضروري لتحقيق هذه الاصلاحات”. وأشار الرئيس عون إلى أن ” النداءات التي وجهها إلى المتظاهرين والمعتصمين، عكست تفهمه للمطالب التي رفعوها”، مشيراً إلى أنه ” لابد من الحوار مع هؤلاء المتظاهرين في الساحات من أجل التوصل إلى تفاهم على القضايا المطروحة”. من جهته نقل كوبيتش، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية ، الى الرئيس عون ” اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش والمسؤولين في الأمم المتحدة بتطورات الأوضاع في لبنان، واضعاً إمكانات المنظمة الدولية بتصرف لبنان لمساعدته في المسائل التي يرغب في تحقيقها لمواجهة الظروف الراهنة”.