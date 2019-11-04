ترجيح إجراء محادثات بين بيونج يانج وواشنطن

سيئول ـ د ب أ: ذكرت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أمس أنه من المحتمل أن تجري كوريا الشمالية والولايات المتحدة محادثات نووية على مستوى العمل، في نوفمبر الجاري، أو في مطلع ديسمبر على الاكثر.ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن جهاز الاستخبارات الوطني القول في جلسة مراجعة برلمانية مغلقة، إنه يراقب عن كثب إمكانية قيام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بزيارة إلى الصين خلال العام الجاري، بحسب ما ذكره نواب برلمان من لجنة الاستخبارات. وقالت لي إيون جاي، من حزب المعارضة الرئيسي “كوريا الحرة”، في مؤتمر صحفي: “يتوقع جهاز الاستخبارات الوطني أن تعقد كوريا الشمالية والولايات المتحدة محادثات على مستوى مجموعات العمل، في موعد لا يتجاوز مطلع ديسمبر”. وأضافت: “بعد أن حدد الجانبان موقف بعضهما البعض أثناء محادثاتهما التي جرت في ستوكهولم في أكتوبر الماضي، يبدو أن الوقت قد حان لهما، لبدء مشاورات كاملة”. وكانت المحادثات بشأن نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، توقفت منذ انهيار المحادثات الأولى بينهما منذ سبعة أشهر في ستوكهولم، في مطلع أكتوبر. وكان ذلك هو أول اجتماع منذ انعقاد قمة بين زعيمي البلدين بفيتنام في فبراير.