المسماري يستعرض نتائج استهداف قاعدة معيتيقة ومصراتة

عرض المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري نتائج استهداف سلاح الجو أهدافاً في مصراتة وفي قاعدة معيتيقة بغارات جوية مدققة جداً.



وأوضح في مؤتمر صحفي استثنائي، الإثنين، من بنغازي، أن الجيش الليبي قام برصد طائرة شحن عسكرية تحمل ذخائر للمليشيات وطائرة مسيرة، وتم تدمير الذخائر والطائرة المسيرة وهي تركية الصنع، وكذلك الدشم العسكرية في قاعدة معيتيقة.

ونفذ سلاح الجو الليبي، بحسب المسماري، ضربات على معسكر سعداوي في منطقة تاجوراء، ومنطقة أبوشيبة والمحمية جنوب صرمان، بحسب المسماري، بالإضافة لضربات أخرى بمحاور العاصمة في صلاح الدين والعزيزية وغيرها، لمنع المليشيات من المناورة ونقل القوات من قطاع لقطاع.

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إلى أن القوات البرية تقوم بمعركة قوية مستغلة الكفاءة العسكرية مسببة خسائر كبيرة جداً للمليشيات.

Advertisements

وكشف المسماري عن أن ضربات سلاح الجو مستمرة على مدار الساعة، وقد دخلت منطقة العسة لمنطقة العمليات العسكرية غرب قاعدة "الوطية" بعد قصف الجيش للمليشيات فيها.

وأشار إلى أن طائرات سلاح الجو تقوم بدوريات استطلاع قد تتحول إلى اشتباك واستهداف في أي لحظة في حالة وجود أي تهديد بالتعاون مع الاستطلاع الأرضي.

ونوه بأن التحدي الحقيقي أمام القوات المسلحة المحافظة على أرواح المواطنين والمؤسسات العامة.

ونفى تحقيق المليشيات أي قدرة على منع الجيش من دخول طرابلس، قائلاً: "نسير نحو المرحلة النهائية من المعركة العسكرية، وكل الطائرات عادت بسلام إلى قواعدها".

وتابع أن غرفة عمليات المنطقة الغربية أصدرت بلاغاً لسكان منطقة طرابلس وضواحيها، تهيب بالمواطنين بعدم التحرك في مناطق الاشتباكات.

وطالب المسماري المواطنين الليبيين بالتعاون مع القوات المسلحة ونقاط التفتيش وإظهار بطاقات الهوية.

وأضاف أن هذا البلاغ جزء تنسيقي لتحرك المواطنين مع تحركات القوات المسلحة، للمحافظة على أرواحهم وتنفيذ الواجبات القتالية دون عوائق أو خسائر في الأرواح.