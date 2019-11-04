حمدوك يطلع على خطط السلام بشمال دارفور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اطلع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، الإثنين، على خطط السلام في شمال إقليم دارفور، التي أعلنها مجلس الوزراء الانتقالي في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وعقد حمدوك اجتماعاً بقاعة مجلس الوزراء بالفاشر مع مجلس حكومة ولجنة أمن ولاية دارفور، بحضور والي الولاية المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي.



وأوضح الأمين العام لحكومة ولاية دارفور محمد إبراهيم عبدالكريم، في تصريح لوكالة السودان للأنباء، أن العرض المقدم لرئيس الوزراء السوداني، قد اشتمل كذلك على مشروعات الخدمات والتنمية التي نفذتها الولاية خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، بجانب خططها المستقبلية بما فيها العودة الطوعية للنازحين واللاجئين وكيفية استدامتها.



وقال عبدالكريم إن حمدوك أشاد بالمشروعات والبرامج، ووجّه ديوان الحكم الاتحادي بتعميم تجربة شمال دارفور على باقي ولايات البلاد، كما وعد بدعم المشروعات الخدمية والتنموية وتبنيه دعم العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بالولاية.



وتعد زيارة حمدوك إلى دارفور هي الأولى من نوعها لمسؤول رفيع بالدولة السودانية لتلك المعسكرات منذ اندلاع الحرب في عام 2003، كما أنها الأولى لرئيس الوزراء داخل البلاد منذ توليه منصبه أغسطس/آب الماضي.

