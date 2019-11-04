ليندسي هويل رئيسا لـ"العموم البريطاني" بأغلبية الأصوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صوّت مجلس العموم البريطاني، مساء الإثنين، على اختيار عضو حزب العمال ليندسي هويل رئيساً له خلفاً لرئيس البرلمان جون بيركو، الذي انتهت ولايته الأسبوع الماضي، بعد نحو 10 سنوات من جلوسه على المقعد الأخضر في صدر المجلس.
وفاز النائب عن حزب العمال في جولة الإعادة مع زميله في حزب العمل كريس براينت بأغلبية 325 صوتاً مقابل 213 صوتاً.
ورغم أن بيركو عُرف خلال توليه رئاسة البرلمان بحياده السياسي، اتهمه العديد من أعضاء حزبه، بالتحيز خاصة منذ أن تم التصويت في بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.
يشار إلى أن بريطانيا ستشهد في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل انتخابات عامة بعد حصول رئيس الوزراء بوريس جونسون على موافقة النواب في مجلس العموم على إجراء انتخابات مبكرة، في مسعى للخروج من مأزق "بريكست".
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