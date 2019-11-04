القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، الإثنين، صورة تضمنت طلعة جوية مشتركة مع القوات الجوية السعودية، لدعم المصالح الأمنية المشتركة. وقالت "القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية" على حسابها الرسمي على تويتر، إن "قاذفة أمريكية من طراز "B-52H Stratofortress" حلقت برفقة طائرات سعودية من طراز "F-15C" فوق قاعدة الأمير سلطان الجوية". وتابعت: "أجرت القاذفة طلعة جوية فوق منطقة مسؤولية القيادة المركزية للتدريب مع الشركاء السعوديين، لدعم المصالح الأمنية الإقليمية المشتركة".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلعة جوية أمريكية سعودية للتدريب على حماية المصالح الأمنية الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.