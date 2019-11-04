بومبيو: عقوبات واشنطن تمنع طهران من تمويل الإرهاب

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، إن العقوبات الجديدة المتعلقة بإيران ستمنع النظام الإيراني من تمويل الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة.



وأضاف بومبيو أن بعض الأسماء التي شملتها قائمة العقوبات الجديدة متورطة في أعمال إرهابية بشكل مباشر.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن إيران تواصل نشر الإرهاب في المنطقة والعالم عبر أذرعها العديدة مثل مليشيا حزب الله في لبنان.

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في وقت سابق الإثنين، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 9 أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران، في ظل مساعي واشنطن التصدي لطهران، ومنع وصول تمويلات مالية للتنظيمات الإرهابية.

والشخصيات التي شملتها العقوبات هي: سيد مجتبى حسيني خامنئي نجل مرشد إيران، ومحمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة، وحسين دهقان وزير الدفاع السابق، ومحمد محمدي قلبايقاني رئيس مكتب مرشد إيران، وغلام علي حداد عادل رئيس البرلمان الإيراني السابق، ووحيد حقانيان قائد الحرس الخاص لمرشد إيران.

كما شملت أيضاً إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية، وغلام علي رشيد، نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، وعلي أكبر ولايتي، مستشار مرشد إيرانللشؤون السياسية الدولية.

أما الكيان المستهدف بالعقوبات هو هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.