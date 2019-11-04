"الدفاع الإماراتية" تنظم مؤتمر "كسب الحرب الرقمية" 6 نوفمبر

تنظم وزارة الدفاع الإماراتية "مؤتمر القادة لحروب القرن الواحد والعشرين" يومي 6 و7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في أبوظبي تحت عنوان "كسب الحرب الرقمية"، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.



والثلاثاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقدت وزارة الدفاع الإمارتية مؤتمرا صحفيا في واحة الكرامة للإعلان عن أجندة المؤتمر الذي يحمل هذا العام عنوان "كسب الحرب الرقمية"، وهو الموضوع الذي أكدت القيادات في وزارة الدفاع أنه من أهم الموضوعات التي تجري في خضم الحروب المعاصرة.

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وقال محمد بن أحمد البواردي وزير دولة الإمارات لشؤون الدفاع، انطلاقاً من إيمان وزارة الدفاع بما للتقنية الرقمية وتطور الذكاء الاصطناعي من تأثير مباشر على مقتضيات الدفاع على الأمن الوطني، وفي سبيل حماية سيادة الدولة ومقدراتها، فقد اختارت " كسب الحرب الرقمية" موضوعاً لمؤتمرها لهذا العام.

وأضاف:" لقد أصبحت الحروب الرقمية تشكل تهديداً حقيقياً أمام الدول، وتحدياً لقدرتها على حماية فضائها الرقمي أو السيبراني، وعليه، يناقش المؤتمر تحديات الحروب الرقمية وتأثيرها على الأمن الوطني للدول، والبحث عن أفضل السبل والوسائل لتحقيق النصر في مثل هذه الحروب".

من جهته، أكد مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع الإماراتية، أهمية مؤتمر "كسب الحرب الرقمية"، الذي يأتي ضمن خطة مؤتمرات وزارة الدفاع الاستراتيجية التي انطلقت عام 2015، بهدف المساهمة في إعداد قادة المستقبل لمواجهة تحديات حروب القرن الواحد والعشرين.

وذكر أن التكنولوجيا الناشئة أصبحت تُغير طابع الحرب، وخاصةً بما نشهده من الانتشار السريع والتأثير المباشر والفاعل للتكنولوجيا الرقمية على بيئة العمل الدفاعي، والتي دفعت نحو طرح ودراسة ومناقشة التحديات التي تحدثها الحروب الرقمية على البيئة الأمنية الدفاعية.