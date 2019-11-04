عقوبات إيران وإضراب لبنان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي السياسة تتابعون: واشنطن: العقوبات على إيران مستمرة لحين تغير سلوكها العدائي، وبعد مهلة اليومين.. إضراب يشل الطرق والمؤسسات بلبنان، وأردوغان وأوروبا.. مقامرة بورقتي اللاجئين والدواعش، والسودان يتعهد بتطهير مساجده من عناصر "الإخوان"، و"التايمز" تنتقد صمت الغرب على استخدام تركيا أسلحة محرمة بسوريا.



وعلى الصعيد الاقتصادي تطالعون: الولايات المتحدة تستأنف بيع المكونات التكنولوجية لهواوي "قريبا"، وأسعار النفط تتراجع وبرميل برنت يسجل 5.61 دولار، وأدنوك: تداول خام مربان "أبوظبي" بعقود مستقبلية في بورصة عالمية.



كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.



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