شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بومبيو : زيادة المكافأة المالية على تقديم معلومات عن أمريكى فقد فى ايران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو ، اليوم ، زيادة قيمة المكافأة المالية المخصصة لمن يقدم معلومات عن مسئول مكتب التحقيقات الفيدرالى السابق روبرت ليفنسن ، المفقود فى ايران ، الى 20 مليون دولار أمريكى. وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن بومبيو أكد - فى بيان أصدره بهذا الصدد - أن هذه المكافأة مخصصة لكل من يقدم معلومات عن مكان ليفنسن أو يساهم فى اعادته للولايات المتحدة.



وقال بومبيو " إن الادارة الأمريكية سبق وأن أعلنت بجلاء أنه يتعين على النظام الايرانى الإفراج عن جميع الأمريكيين المفقودين أو المحتجزين بطريق الخطأ داخل أراضيها ومن بينهم ليفنسن ، ولن نهدأ حتى يعود هؤلاء الأمريكيون الى عائلاتهم". يشار الى أن السلطات الأمريكية رصدت فى بداية عام 2012 مبلغ مليون دولار لمن يقدم معلومات عن ليفنسن، ثم رفعت هذا المبلغ الى 15 مليون دولار عام 2015.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو : زيادة المكافأة المالية على تقديم معلومات عن أمريكى فقد فى ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.