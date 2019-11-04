شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تندد بتسريع إيران تخصيب اليورانيوم وتدعوها للعودة للاتفاق النووي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس اليوم (الإثنين) إن إعلان إيران تطوير أجهزة متقدمة لتسريع تخصيب اليورانيوم يهدد اتفاق عام 2015 النووي مع القوى العالمية، ودعا طهران إلى العودة للاتفاق.

وقال ماس في مؤتمر صحفي رداً على سؤال «صنعت إيران أجهزة طرد مركزي متطورة جداً، وهو ما لا يتماشى مع الاتفاق».

وأضاف في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره المجري بيتر زيجارتو «لقد أعلنوا في أوائل سبتمبر أنهم لن يلتزموا بالاتفاق النووي فيما يتعلق بمجال الأبحاث والتطوير، ونعتقد أن هذا غير مقبول».

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي للتلفزيون الرسمي إن طهران تشغل الآن 60 من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة آي.آر-6 وإن علماءها يطورون جيلاً جديداً من أجهزة الطرد المركزي باسم آي.آر-9 سرعته 50 مثلا بالمقارنة بالجيل الأول من الأجهزة.