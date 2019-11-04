النشرة: اسلوب جديد للاحتجاج في صيدا "قرع على الطناجر"

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان المحتجين في المدينة ومنطقتها، ابتكروا اسلوبا جديدا للتعبير عن ​الفقر​ والجوع وفي الوقت نفسه اصرارهم على تحقيق باقي مطالبهم بعد استقالة ​الحكومة​، اذ عمد الذين لم يشاركوا في الاعتصام المفتوح عند تقاطع "ايليا" الى الخروج الى شرفات منازلهم والقرع على الطناجر في ذات التوقيت (قرابة الثامنة مساء) وهو اسلوب جديد بعد اطلاق العنان لابواق السيارات "الزمامير" تأييدا للحراك الشعبي الاحتجاجي في يومه التاسع عشر.

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