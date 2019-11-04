الجيش يوضح حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي

اوضحت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان انه "تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عسكريين مصابين على الأرض نتيجة حادث سير. يهمّ قيادة الجيش أن توضح أنّ هذا الحادث حصل بتاريخ 2 / 11 /2019 على أوتوستراد صيدا قرب الملعب البلدي جرّاء اصطدام إحدى السيّارات المدنية بآليّة عسكريّة نوع هامفي التي كانت تقلّ عسكريين ما أدّى إلى جرح البعض منهم وأنّ هذا الحادث حدث قضاءً وقدر".
يذكر ان"النشرة" كانت قد نشرت خبر الحادث في وقت السابق.
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