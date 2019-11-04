علّقت النائبة ​بولا يعقوبيان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة :"من حماية بندقية ​الجيش​ والشرعية الى التهديد برصاص الاغتيال الميليشياوي... نهاية حكاية او نهاية وهم او نهاية تيار عريق. سقوط مخجل وإفلاس سياسي لمن ادعى ​التغيير والإصلاح​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يعقوبيان: سقوط مخجل وإفلاس سياسي لمن ادعى التغيير والإصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.