أفادت مصادر بيت الوسط لقناة NBN بأن "لقاء رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل تطرق الى تفاهمات حول شكل الحكومة الجديدة وكتل التمثيل فيها"، مشيرة الى أن "هناك كتلًا سياسية تريد الحريري رئيسًا للحكومة الجديدة وهناك معيار يجب أن يتم تشكيل الحكومة على أساسه".
ولفتت المصادر الى أن "الحريري محكوم بهذا اللقاء لأن باسيل هو رئيس أكبر تكتل نيابي في مجلس النواب ويجب على الحريري أن يتواصل مع مختلف الكتل النيابية للوصول الى التفاهمات المطلوبة بشأن تأليف الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بيت الوسط للـNBN: الحريري محكوم بلقاء باسيل لأنه رئيس أكبر تكتل نيابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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