مصادر بيت الوسط للـNBN: الحريري محكوم بلقاء باسيل لأنه رئيس أكبر تكتل نيابي

أفادت مصادر ​بيت الوسط​ لقناة NBN بأن "لقاء رئيس ​الحكومة​ المستقيل ​سعد الحريري​ ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ تطرق الى تفاهمات حول شكل الحكومة ​الجديدة​ وكتل التمثيل فيها"، مشيرة الى أن "هناك كتلًا سياسية تريد الحريري رئيسًا للحكومة الجديدة وهناك معيار يجب أن يتم ​تشكيل الحكومة​ على أساسه".

ولفتت المصادر الى أن "الحريري محكوم بهذا اللقاء لأن باسيل هو رئيس أكبر تكتل نيابي في ​مجلس النواب​ ويجب على الحريري أن يتواصل مع مختلف ​الكتل النيابية​ للوصول الى التفاهمات المطلوبة بشأن تأليف الحكومة".