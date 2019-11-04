معلوف: الأهم اليوم هو الاتفاق مع الرئيس المكلف على برنامج عمل للمرحلة المقبلة

اشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​إدي معلوف​ الى ان الاجتماع المطول اليوم بين رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ والوزير ​جبران باسيل​ هو بداية بعد انقطاع دام ما يقارب الشهر، لكن لا يوجد ​تفاصيل​ أكثر عن هذا الاجتماع. واعتبر ان "الأهم اليوم هو الاتفاق مع رئيس ​الحكومة​ المكلف على برنامج عمل للمرحلة المقبلة، لأن اليوم لا مجال لاتفاق غامض بظل ​الوضع الاقتصادي​ الراهن وبظل انتظار الشارع الكثير من الحكومة الجديدة".

واكد معلوف في حديث تلفزيوني، ان يد ​التيار الوطني الحر​ ممدودة للجميع في لبنان للوصول الى خواتم سعيدة. ولفت الى اننا "اليوم نكرس جهدنا كتيار وطني حر لتحقيق شعار "سرية محاسبة استرداد" ونضعه بموازاة شعار "حرية سيادة استقلال" الذي جاهدنا لسنوات وسنوات في سبيل تحقيقه".