وهاب: فريقنا لديه 77 نائب ويمكننا ان نشكل حكومة من هذا الفريق

أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ أن "فريقنا لديه 77 نائب، يمكننا ان نشكل حكومة برئاسة النائب ​أسامة سعد​ أو ​عبد الرحيم مراد​ او النائب ​فيصل كرامي​ أو أي أحد آخر من فريقنا، ونقيم حكومة مع برنامج تغيري واصلاحي ونأخذ وقت سنة اذا لم ننجح فليأخذ الفريق الآخر ​السلطة​".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح وهاب أنه "إذا قامت تسوية نفس التسوية القائمة منذ سنة هذه التسوية ستسقط"، مشيراً الى ان "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ لا يمكنه مواجهة الضغط الاميركي، بعهده تم فرض عقوبات على بنك الجمال".

وشدد على ان "من يحمي الوضع النقدي هو حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، وليس سعد الحريري، ومن يحمي ودائع اللبنانيين هو رياض سلامة والحريري يستفيد من سلامة".

واعتبر ان وهاب ان "وجود سعد الحريري في السلطة ليس حماية، بل على العكس وجوده بالسلطة لم يشكل حماية الا للمصالح المحلية وبعض الجهات المحلية".

وأشار الى أنه "ليتحمل الحريري المسؤولية اذا أراد تولي سدة ​رئاسة الحكومة​ وتحسين ​الوضع الاقتصادي​ في البلد، واذا لم تتمكن من ذلك ستسقط حكومته في الشارع لأنه لا امكانية اليوم للتسوية".

وشدد على أنه "يجب التغيير الجذري فتغيير الوجوه وحده لا يكفي بل يجب تغيير النهج".