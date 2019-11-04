الدفاع المدني ينقذ مواطنًا ضل طريقه في جرد عيناتا الأرز

أنقذ عناصر من ​الدفاع المدني​ مواطناً ضلّ طريقه جراء انتشار ​الضباب​ الكثيف خلال ممارسته هواية المشي في أعالي جرد ​عيناتا الأرز​ وتمكنوا من العثور عليه في عيون أرغش-بعلبك حيث كان قد وصل بعد أن ضل الطريق، فتأكدوا من أنه بحال صحية جيدة وقاموا بتأمينه الى حيث يسهل عليه المغادرة بآمان.



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