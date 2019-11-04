الجيش: خرق ثلاثة زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية

اعلنت قيادة الجيش– ​مديرية التوجيه​ في بيان ان زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 3/11/2019 ​الساعة​ 16.20، على خرق ​المياه​ الإقليمية ال​لبنان​ية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالي 280 متر ولمدة 13 دقيقة. وبتاريخ 4/11/2019 عند الساعة 6.06، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالي 240 متر ولمدة دقيقتين.

وذكر البيان انه عند الساعة 8.58، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 260 متر، ولمدة 6 دقائق.

ولفت الى انه تجري متابعة الخروقات بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان.