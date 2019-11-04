اعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه في بيان ان زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 3/11/2019 الساعة 16.20، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 280 متر ولمدة 13 دقيقة. وبتاريخ 4/11/2019 عند الساعة 6.06، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالي 240 متر ولمدة دقيقتين.
وذكر البيان انه عند الساعة 8.58، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 260 متر، ولمدة 6 دقائق.
ولفت الى انه تجري متابعة الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: خرق ثلاثة زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.