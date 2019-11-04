روسيا اليوم: تعزيزات أمنية كبيرة للموانئ والحقول النفطية في البصرة

كشف مصدر أمني عراقي، لوكالة "​روسيا اليوم​"، عن تعزيز السلطات العراقية الإجراءات الأمنية حول الحقول النفطية والموانئ في محافظة ​البصرة​.

ولفت المصدر الى أن "قوات عسكرية كبيرة وصلت إلى الموانئ والحقول النفطية في المحافظة لحمايتها من أي اعتداءات قد تتعرض لها"، مبينا أن "قرار الحماية صدر من رئيس ​الحكومة​ ​عادل عبد المهدي​".

وأوضح أن "هناك معلومات لدى السلطات الأمنية بنية بعض المتظاهرين التوجه إلى الحقول النفطية والموانئ".

وتظاهر السبت الماضي المئات أمام ميناء أم قصر في محافظة البصرة، وعلى إثر ذلك، أصيب 120 متظاهرا منهم.