كشف مصدر أمني عراقي، لوكالة "روسيا اليوم"، عن تعزيز السلطات العراقية الإجراءات الأمنية حول الحقول النفطية والموانئ في محافظة البصرة.
ولفت المصدر الى أن "قوات عسكرية كبيرة وصلت إلى الموانئ والحقول النفطية في المحافظة لحمايتها من أي اعتداءات قد تتعرض لها"، مبينا أن "قرار الحماية صدر من رئيس الحكومة عادل عبد المهدي".
وأوضح أن "هناك معلومات لدى السلطات الأمنية بنية بعض المتظاهرين التوجه إلى الحقول النفطية والموانئ".
وتظاهر السبت الماضي المئات أمام ميناء أم قصر في محافظة البصرة، وعلى إثر ذلك، أصيب 120 متظاهرا منهم.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا اليوم: تعزيزات أمنية كبيرة للموانئ والحقول النفطية في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.