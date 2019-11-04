خارجية إيران: العقوبات الأميركية تعكس قصورا وتنمرا في مقاربة واشنطن لسياساتها الخارجية

أكدت وزارة الخارجية ال​إيران​ية أن "العقوبات على إيران تعكس قصورا وتنمرا في مقاربة ​واشنطن​ لسياساتها الخارجية".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت عن "فرض عقوبات على 9 أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران"، مشيرة الى أن "العقوبات الأميركية تشمل مجتبى خامنئي نجل المرشد الإيراني علي خامنئي ومستشار خامنئي علي أكبر ولايتي، بالإضافة الى رئيس السلطة القضائية الإيراني إبراهيم رئيسي لدوره في قمع الثورة الخضراء وإعدام السجناء في إيران".

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن "العقوبات الجديدة على إيران توقف تدفق الأموال إلى شبكة من المستشارين السريين للمرشد الإيراني الداعمين للإرهاب".