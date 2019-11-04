ترامب: حريص على نجاح مفاوضات سد النهضة

أكّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لنظيره المصري ​عبد الفتاح السيسي​، خلال اتصال هاتفي، اهتمامه الشخصي وحرصه البالغ على "نجاح مفاوضات ​سد النهضة​"، مشيرًا الى أنه "سيستقبل وزراء خارجية مصر و​السودان​ و​إثيوبيا​ في إطار حرصه على خروج مفاوضات سد النهضة بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الجهات".

وقد ناقش الرئيسان المصري والأميركي الاجتماع الثلاثي المقرر في السادس من الشهر الحالي بين وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة وبحثا في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية".

