قراصنة يختطفون 4 من أفراد ناقلة نفط يونانية قبالة سواحل توغو

اعتدى قراصنة على ​ناقلة نفط​ يونانية قبالة سواحل توغو، وخطفوا 4 من أفراد طاقمها، حسبما أفادت "​رويترز​" نقلا عن بيان أصدرته ​القوات​ البحرية لهذا البلد الإفريقي.

وجاء في البيان أنه "تعرضت ناقلة ​النفط​ Elka Aristotle لهجوم على يد مسلحين، على بعد 18 كلم تقريبا عن ميناء لومي وأفراد الطاقم المخطوفين هم فلبينيان ويوناني وجورجي، وأحد حراس الناقلة أصيب بطلقة نارية أثناء الهجوم، وأن التحقيق في الحادث لا يزال جاريا".

وجاء نبأ الهجوم بعد يوم من ورود تقارير عن اعتداء قراصنة على ​سفينة​ MV Bonita النرويجية قبالة سواحل بنين، وقيامهم بخطف 9 من أفراد طاقمها.