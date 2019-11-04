اعتدى قراصنة على ناقلة نفط يونانية قبالة سواحل توغو، وخطفوا 4 من أفراد طاقمها، حسبما أفادت "رويترز" نقلا عن بيان أصدرته القوات البحرية لهذا البلد الإفريقي.
وجاء في البيان أنه "تعرضت ناقلة النفط Elka Aristotle لهجوم على يد مسلحين، على بعد 18 كلم تقريبا عن ميناء لومي وأفراد الطاقم المخطوفين هم فلبينيان ويوناني وجورجي، وأحد حراس الناقلة أصيب بطلقة نارية أثناء الهجوم، وأن التحقيق في الحادث لا يزال جاريا".
وجاء نبأ الهجوم بعد يوم من ورود تقارير عن اعتداء قراصنة على سفينة MV Bonita النرويجية قبالة سواحل بنين، وقيامهم بخطف 9 من أفراد طاقمها.
كانت هذه تفاصيل خبر قراصنة يختطفون 4 من أفراد ناقلة نفط يونانية قبالة سواحل توغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.