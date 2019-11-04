أكّدت البعثة الأممية في ​بغداد​ أنه "يجب حماية المتظاهرين السلميين"، مشيرة الى أنه "حان وقت ​الحوار الوطني​ في ​العراق​". وشدد البعثة على أن "إحباط الشعب العراقي لا ينبغي الاستهانة به أو قراءته بشكل خاطئ".

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كانت هذه تفاصيل خبر البعثة الأممية في بغداد: حان وقت الحوار الوطني في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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