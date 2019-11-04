أكد الرئيس اليمني ​عبد ربه منصور هادي​ أن "المجلس الانتقالي ​الجنوب​ي، المدعوم إماراتيا، هو أحد المكونات المتعددة الممثلة للجنوب اليمني"، مشيراً إلى ان "حضور الانتقالي للتوقيع على اتفاق ​الرياض​ متعلق بتداعيات الأحداث ووقف التمرد الذي حصل ب​محافظة عدن​".

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كانت هذه تفاصيل خبر هادي يطمئن المكونات الجنوبية بعدم انفراد الانتقالي بتمثيلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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