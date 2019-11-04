شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مجلس القضاء الصينى يبحث مع "المحامين" أوجه التعاون وتبادل الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت نقابة المحامين، اليوم الإثنين، وفداً من مجلس القضاء الصينى، بمقر النقابة العامة، لبحث أوجه التعاون والمعرفة وتبادل الخبرات.

وكلف النقيب العام سامح عاشور، أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد، وعبد المجيد هارون، وسيد عبد الغني، وراشد الجندي أعضاء مجلس النقابة العامة، لاستقبال الوفد، وبحث أوجه التعاون المختلفة.

وقال أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، إن الوفد تكون من 6 قضاة بمختلف درجات المحاكم الصينية، وأن اللقاء يأتي ضمن برنامج الوفد الصيني بمصر بعد زيارته وزارة العدل، ونادي القضاة المصري.

وتطرق اللقاء إلى إطلاع الجانبين على أنظمة نقابة المحامين في مصر ونظيرتها الصينية، وكذلك نظام القضاء في كلا البلدين، وكيفية عملية إجراء الانتخابات، وعدد أعضاء المجالس بالنقابات، ومناقشة إمكانية عقد بروتوكول تعاون بين الطرفين لتقديم دورات تدريبية مشتركة.

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