بهاء أبوشقة: الاستقرار السياسى يتطلب 3 أحزاب قوية للمنافسة الديمقراطية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحزب يدعو إلى تشكيل الائتلافات الانتخابية والبرلمانية بين ممثلى الليبرالية والوسط واليسار ندعم المشروع الوطنى للرئيس لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة

أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب يقود مشاورات ولقاءات مكثفة بين القوى السياسية والحزبية الليبرالية الوطنية خلال الفترة المقبلة، لتحقيق ما نصبو إليه من استقرار سياسى، وتمثيل نيابى على أعلى مستوى ديمقراطى ووطنى.

وأشار «أبوشقة» إلى أن هذه الخطوة تأتى ضمن دعوته إلى حاجة مصر إلى ثلاثة أحزاب تمثل الوسط واليسار والليبرالية، وتابع: "هذا ضرورى لأن عام 2020 سيشهد ثلاثة استحقاقات دستورية، تتمثل فى انتخابات مجلس النواب والشيوخ والمحليات".

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وأضاف أنه لما كان حزب الوفد هو حزب الليبرالية الوطنية على مدار مائة عام، فإنه يسعى إلى هذه الخطوة، انطلاقاً من أنه يؤيد ويدعم المشروع الوطنى الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، كما يأتى هذا إيماناً من حزب الوفد بتحقيق هذا الهدف الذى هو مطلب المصريين جميعاً، بأن نكون أمام ثبات ديمقراطى، وهو الأمر الذى يتطلب بالضرورة تفعيل المادة الخامسة من الدستور، التى تنص على أن النظام السياسى يقوم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، انطلاقاً من مبادئ وثوابت الوفد وخبرة الحزب السياسية التى تمتد لمائة عام، وتحقيق الثبات الديمقراطى يستلزم أن تكون هناك منافسة حزبية، وهو ما يؤمن به الحزب، ويطالب بأن نكون أمام ثلاثة أحزاب قوية على الأقل، لتحدث المنافسة الديمقراطية بينها من أجل مصلحة البلاد.

وأكد أن الأحزاب الثلاثة هى حزب ليبرالى يمثله حزب الوفد الذى يمتد تاريخه إلى مائة عام، وحزب يسارى، وحزب يمثل الوسط.

وأضاف أنه انطلاقاً من الإحساس والواجب الوطنى، فإن حزب الوفد يطلق مبادرة أن نكون أمام ائتلاف للأحزاب الليبرالية لتخوض الانتخابات القادمة، سواء فى مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو المحليات، وهى ائتلافات للانتخابات فقط.