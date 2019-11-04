شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: تركيا على أعتاب أزمة اقتصادية جديدة ستكون أسوأ من سابقاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب السعودى فهد ديباجى، أن تركيا باتت اليوم على أعتاب أزمة اقتصادية جديدة، ستكون أسوأ من سابقاتها.

وقال الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أنه ليس في استطاعة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحكومته سوى تأجيل وقوع هذه الأزمة، أو عبر استثارة قطر أو ابتزازها للدفع بالكثير من الأموال والاستثمارات لمعالجة الأزمة.





وأضاف فهد ديباجى، أن محاولة تركيا استثارة قطر وابتزازها هو يجعل بعض الإعلام التركي يضرب الدوحة حاليا.