مؤتمر صحفى غداً للإعلان عن تسلم مصر رئاسة الشبكة الأفريقية للمؤسسات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد غداً المؤتمر الصحفي الدولي للإعلان عن تسلم جمهورية مصر العربية (المجلس القومي لحقوق الإنسان) رئاسة الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بحضور 44 دولة افريقية أعضاء اللجنة ، وممثلين للجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، البعثات الدبلوماسية في مصر. الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي منظمة إقليمية تضم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بإفريقيا. وتقدم الشبكة المساعدة التقنية والدعم لكل المؤسسات الأعضاء وذلك من أجل تعزيز قدراتها بما يمكنها من الاضطلاع بمهام الحماية والتتبع والنهوض في مجال حقوق الإنسان على أكمل وجه. Advertisements تم التوقيع على وثيقة إنشاء الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة المؤتمر السادس للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان المنعقد بكيجالي (رواندا) في أكتوبر 2007. و يكون مقرها بنيروبي (كينيا ) . تقوم رؤية الشبكة على تحقيق مسعى توفر كل بلد من بلدان القارة الإفريقية على مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان فعالة، مطابقة لمبادئ باريس ومساهمة في تكريس حقوق الإنسان والعدالة لفائدة جميع المواطنين في القارة الإفريقية .

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