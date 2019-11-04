مُسن يخنق نجله في أوسيم: "مقصدش أقتله كنت بأدبه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى مُسن حياة نجله الشاب بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، إذ اعتدى عليه بالضرب المبرح وخنقه حتى فارق الحياة لدى محاولته تأديبه بسبب تعاطيه للمواد المخدرة.

تلقى العميد مجدي عزيز مأمور قسم شرطة أوسيم، إشارة من مستشفى أوسيم المركزي، بوصول جثة "ح.ع"، 22 سنة، مقيم قرية برطس، بها سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وآثار خنق بالرقبة.

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تحريات المقدم مجدي موسي رئيس مباحث أوسيم، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والد المتوفى، وتمكن الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق معاونا مباحث أوسيم من ضبط المشكو في حقه.

أمام المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة الشمال، أقر الأب بارتكاب الواقعة معللا السبب "كنت بأدبه لأنه بيشرب مخدرات.. مقصدش أقتله" مضيفا أنه فوجئ بسقوطه على الأرض مغشيا عليه، فنقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه لكنه فرق الحياة متأثرا بإصابته.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.